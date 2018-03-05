В Краснодаре мать двоих детей выпала из окна многоэтажки
В Краснодаре из окна второго этажа выпала женщина, являющаяся матерью двоих детей. Инцидент был зафиксирован в одном из домов, находящихся на улице Ставропольской, в ночь на понедельник, 5 марта.
По данным следствия, женщина проживала вместе с супругом и двумя детьми. Когда муж проснулся утром, то обнаружил, что в спальне открыто окно. При этом его супруги в квартире не было. Ее тело нашли случайные прохожие у дома.
На место инцидента по вызову очевидцев оперативно прибыли сотрудники местной полиции и медики. Последние вынуждены были констатировать смерть. При первичном смотре тела были обнаружены травмы, характерные при падении с высоты. По факту случившегося проводится проверка.
По данным следствия, женщина проживала вместе с супругом и двумя детьми. Когда муж проснулся утром, то обнаружил, что в спальне открыто окно. При этом его супруги в квартире не было. Ее тело нашли случайные прохожие у дома.
На место инцидента по вызову очевидцев оперативно прибыли сотрудники местной полиции и медики. Последние вынуждены были констатировать смерть. При первичном смотре тела были обнаружены травмы, характерные при падении с высоты. По факту случившегося проводится проверка.
Автор: Валерия Орлова