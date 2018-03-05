Telegram сообщил о сбоях в работе популярного мессенджера
Разработчики Telegram сообщили на официальной странице в соцсети Twitter о сбоях в работе популярного мессенджера. Поломки в приложении в 12:00 по мск заметили многие пользователи со всего мира, включая и Россию.
Специалисты команды Telegram заявили о попытках исправить ситуацию и наладить комфортную работу мессенджера. На сбои пожаловались юзеры, проживающие в странах Ближнего Востока, Европы и Северной Африки. Все начали сообщать о проблемах с подключением к приложению. Больше всего с поломкой столкнулись пользователи из Латвии, Австрии, Италии, Испании, Бельгии, Финляндии, Эстонии и Британии.
Согласно имеющимся данным, 44% юзеров не имеют возможности подключиться к Telegram. Еще 26% не могут получить или отправить сообщения, а еще 28% - пройти авторизацию в приложении.
Ранее российские пользователи уже жаловались на плохую работу Telegram.
Специалисты команды Telegram заявили о попытках исправить ситуацию и наладить комфортную работу мессенджера. На сбои пожаловались юзеры, проживающие в странах Ближнего Востока, Европы и Северной Африки. Все начали сообщать о проблемах с подключением к приложению. Больше всего с поломкой столкнулись пользователи из Латвии, Австрии, Италии, Испании, Бельгии, Финляндии, Эстонии и Британии.
Согласно имеющимся данным, 44% юзеров не имеют возможности подключиться к Telegram. Еще 26% не могут получить или отправить сообщения, а еще 28% - пройти авторизацию в приложении.
Ранее российские пользователи уже жаловались на плохую работу Telegram.
Автор: Татьяна Кравченко