Тело подростка нашли возле жилого дома в Челябинске
В Челябинске найден мертвым 15-летний мальчик. Его бездыханное тело было обнаружено возле одного из многоэтажных домов. Обстоятельства смерти подростка сейчас устанавливаются.
По имеющимся данным, инцидент произошел еще в прошедшую пятницу, 2 марта. Знакомые обнаружили тело парня возле одного из жилых домов. На его теле отсутствовали видимые признаки насильственной смерти.
Сотрудники следственного комитета пока не прокомментировали эту информацию.
По имеющимся данным, инцидент произошел еще в прошедшую пятницу, 2 марта. Знакомые обнаружили тело парня возле одного из жилых домов. На его теле отсутствовали видимые признаки насильственной смерти.
Сотрудники следственного комитета пока не прокомментировали эту информацию.
Автор: Валерия Орлова