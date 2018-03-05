Пышная азиатская модель намерена похудеть и боится огорчить фанатов
Пышная азиатская модель намерена похудеть, но при этом боится огорчить своих фанатов. Ванг Чи остаётся одной из небольшого числа моделей plus-size из восточных стран. В свои 25 лет она снимается для модных журналов, а также активно борется за права женщин.
Модель отметила, что на улицах её достаточно часто выражают неодобрение. Ваг Чи отмечает, что в любой момент может подойти кто-нибудь со словами о необходимости похудения. Она уверена, что подобные люди лишь самоутверждаются за чужой счет, заставляя полных людей ощущать бессилие.
При этом по причине проблем со здоровьем девушка все-таки решилась сбросить вес, мотивируя решение нежеланием быть обузой для семьи по причине возможных болезней. Модель опасается, что фанаты посчитают такие действия предательством. В 2016-м стало известно, что модели plus-size Рози Меркадо стали поступать письма с пожеланиями смерти. Поклонники не простили её за похудение на 108 кг.
Модель отметила, что на улицах её достаточно часто выражают неодобрение. Ваг Чи отмечает, что в любой момент может подойти кто-нибудь со словами о необходимости похудения. Она уверена, что подобные люди лишь самоутверждаются за чужой счет, заставляя полных людей ощущать бессилие.
При этом по причине проблем со здоровьем девушка все-таки решилась сбросить вес, мотивируя решение нежеланием быть обузой для семьи по причине возможных болезней. Модель опасается, что фанаты посчитают такие действия предательством. В 2016-м стало известно, что модели plus-size Рози Меркадо стали поступать письма с пожеланиями смерти. Поклонники не простили её за похудение на 108 кг.
Автор: Валерий Антонов