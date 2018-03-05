Визажист из Дагестана превратила себя в Ольгу Бузову
Жительница Дагестана решила перевоплотиться в Ольгу Бузову и сделала это без помощи пластических хирургов, а лишь удачно подобрав макияж. Для трансформации девушке, работающей визажистом в Каспийске, понадобилось три дня.
До перевоплощения жительница Дагестана была блондинкой и ничем не напоминала Бузову, однако смогла превратиться в ее копию. Девушка перекрасила волосы, сделала соответствующую стрижку и создала себе с помощью косметики «лицо» ведущей «Дома-2», а также выучила несколько фирменных движений артистки.
Визажистка увлекается творчеством Бузовой и мечтает с ней познакомиться. Свое перевоплощение она сняла на видео и обнародовала его в Сети с надеждой, что знаменитость заинтересуется своим «двойником». Фолловеры отметили, что дагестанке действительно удалось «превратиться» в певицу, а некоторые заявили, что «копия Бузовой» получилась миловидней оригинала.
Ранее сообщалось, что жених Паулины Андреевой Бондарчук начал засматриваться на Ольгу Бузову.
До перевоплощения жительница Дагестана была блондинкой и ничем не напоминала Бузову, однако смогла превратиться в ее копию. Девушка перекрасила волосы, сделала соответствующую стрижку и создала себе с помощью косметики «лицо» ведущей «Дома-2», а также выучила несколько фирменных движений артистки.
Визажистка увлекается творчеством Бузовой и мечтает с ней познакомиться. Свое перевоплощение она сняла на видео и обнародовала его в Сети с надеждой, что знаменитость заинтересуется своим «двойником». Фолловеры отметили, что дагестанке действительно удалось «превратиться» в певицу, а некоторые заявили, что «копия Бузовой» получилась миловидней оригинала.
Ранее сообщалось, что жених Паулины Андреевой Бондарчук начал засматриваться на Ольгу Бузову.
Автор: Ева Вит