Пассажир снял разорвавшийся в воздухе двигатель самолета
Пассажиру удалось запечатлеть двигатель самолета, который разорвался в космосе. Из-за внештатной ситуации на борту воздушное судно, принадлежавшее киргизскому перевозчику Tez Jet, совершило экстренную посадку. Видео инцидента обнародовано на просторах социальной сети Twitter.
На кадрах можно видеть разорвавшийся двигатель. При этом с него свисают множество деталей.
Сообщается, что инцидент произошел в прошедший четверг, 1 марта. Пассажирский самолет успешно сел в международном аэропорту «Манас» после получасового пребывания в воздухе. Расследованием причин случившегося занимается комиссия.
На кадрах можно видеть разорвавшийся двигатель. При этом с него свисают множество деталей.
Сообщается, что инцидент произошел в прошедший четверг, 1 марта. Пассажирский самолет успешно сел в международном аэропорту «Манас» после получасового пребывания в воздухе. Расследованием причин случившегося занимается комиссия.
Автор: Валерия Орлова