Эксперты составили рейтинг лучших научно-фантастических фильмов
Эксперты интернет-ресурса Rotten Tomatoes составили рейтинг лучших научно-фантастических фильмов, основываясь на отзывах критиков о кинокартинах. Таким образом был сформирован «процент свежести» для каждой киноленты.
Первое место досталось фильму «Безумный Макс. Дорога ярости», в котором почувствуется о побеге Фуриосы вместе с женами тирана Несмертного Джо, к которым присоединяется Макс. Вторую строчку занимает лента 1927 годы выпуска под названием «Метрополис». В кинокартине рассказывается о мире будущего, разделенного на две части – бедной подземной и богатой наземной. Главный герой Фредер – сын богатого магната – принимает решение о борьбе со злом. Тройку лидеров замыкает фильм «Инопланетянин» о приключениях пришельца, которого забыли его собратья на земле.
В список также вошли фильмы «Гравитация» с Джорджом Клуни и Сандрой Булок в главных ролях, «Звездные войны: Пробуждение силы», «Прибытие» и «Чужой». За ними следуют «Звездные войны: Последние джедаи», «Планета обезьян: Война» и анимированный мультфильм «ВАЛЛИ-И».
Первое место досталось фильму «Безумный Макс. Дорога ярости», в котором почувствуется о побеге Фуриосы вместе с женами тирана Несмертного Джо, к которым присоединяется Макс. Вторую строчку занимает лента 1927 годы выпуска под названием «Метрополис». В кинокартине рассказывается о мире будущего, разделенного на две части – бедной подземной и богатой наземной. Главный герой Фредер – сын богатого магната – принимает решение о борьбе со злом. Тройку лидеров замыкает фильм «Инопланетянин» о приключениях пришельца, которого забыли его собратья на земле.
В список также вошли фильмы «Гравитация» с Джорджом Клуни и Сандрой Булок в главных ролях, «Звездные войны: Пробуждение силы», «Прибытие» и «Чужой». За ними следуют «Звездные войны: Последние джедаи», «Планета обезьян: Война» и анимированный мультфильм «ВАЛЛИ-И».
Автор: Татьяна Свиридова