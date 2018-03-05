Эксперт: Страны Балтии и Польша вредят отношениям России и Евросоюза
Эксперт Александр Михайленко, являющийся профессором кафедры факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС, прокомментировал слова бывшего посла Франции. Он согласен, что отношениям России и Евросоюза вредят страны Балтии и Польша.
По имеющимся данным на страницах издания «Политэксперт», сотрудничество участников политического объединения с государством планировалось еще в 2000 году. На эту тему возникали различные переговоры, а Владимир Путин даже готовился пойти навстречу Евросоюзу. По словам Клода Бланшмезона, бывшего посла Франции, в 2003 году проводились различные обсуждения, однако уже в 2004 году произошло присоединение Польши и стран Балтии. После этого реализация идеи касательно отношений с Москвой оказалась невозможной.
Эксперт Александр Михайленко согласен со словами иностранного политика. По его мнению, выше названные государства стоят на русофобских позициях. Именно их решения тормозят сотрудничество Евросоюза с Россией. Сейчас на сотрудничество стали влиять вопросы, касающиеся Украины и Крыма. Теперь у участников объединения появились аргументы, чтобы препятствовать проведению переговоров.
Ранее Евросоюз и Россия договорились о сотрудничестве на Балтике.
По имеющимся данным на страницах издания «Политэксперт», сотрудничество участников политического объединения с государством планировалось еще в 2000 году. На эту тему возникали различные переговоры, а Владимир Путин даже готовился пойти навстречу Евросоюзу. По словам Клода Бланшмезона, бывшего посла Франции, в 2003 году проводились различные обсуждения, однако уже в 2004 году произошло присоединение Польши и стран Балтии. После этого реализация идеи касательно отношений с Москвой оказалась невозможной.
Эксперт Александр Михайленко согласен со словами иностранного политика. По его мнению, выше названные государства стоят на русофобских позициях. Именно их решения тормозят сотрудничество Евросоюза с Россией. Сейчас на сотрудничество стали влиять вопросы, касающиеся Украины и Крыма. Теперь у участников объединения появились аргументы, чтобы препятствовать проведению переговоров.
Ранее Евросоюз и Россия договорились о сотрудничестве на Балтике.
Автор: Татьяна Кравченко