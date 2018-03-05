Мучившую детей учительницу не нашли в Оренбургской области
Учительницу, которая мучила детей, не удалось найти на территории Оренбургской области. По факту случившегося проводится проверка. Установлено, что скандальный инцидент произошел не в данном регионе.
Поводом для проведения разбирательств послужило видео, появившееся в Сети. На нем запечатлена женщина, работающая репетитором на дому. Во время занятий она жестоко обращалась с детьми. Одного из своих учеников педагог ругала за то, что он шевелил ногами под столом во время урока. Женщина била ребенка по лицу и хватала за шею.
Изначально предполагалось, что педагог занималась с детьми в одном из небольших населенных пунктов Оренбургской области. Однако проверка, организованная прокуратурой, не подтвердила это. Предварительно установлено, что инцидент произошел в Одесской области. На видео изображены учебники, которые не издаются на территории РФ.
Поводом для проведения разбирательств послужило видео, появившееся в Сети. На нем запечатлена женщина, работающая репетитором на дому. Во время занятий она жестоко обращалась с детьми. Одного из своих учеников педагог ругала за то, что он шевелил ногами под столом во время урока. Женщина била ребенка по лицу и хватала за шею.
Изначально предполагалось, что педагог занималась с детьми в одном из небольших населенных пунктов Оренбургской области. Однако проверка, организованная прокуратурой, не подтвердила это. Предварительно установлено, что инцидент произошел в Одесской области. На видео изображены учебники, которые не издаются на территории РФ.
Автор: Валерия Орлова