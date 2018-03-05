Ольга Бузова после гастролей осталась ни с чем
Накануне Ольга Бузова завершила гастрольный тур по городам Дальнего Востока. В Москву она вернулась с травмами: одной физической, а другой моральном. Дело в том, что она лишилась наград, которые вручались на премии «ЖАРА».
На выступлении, которое проходило в Петропавловске-Камчатском, Бузова повредила колено. Сразу после концерта знаменитости вызвали скорую помощь. Сначала звезда «Дома-2» не могла ходить, но, когда подействовали лекарства, начала прихрамывать.
Вечером следующего дня Бузова узнала, что ей не досталось наград, которые вручались в рамках премии «ЖАРА». Мероприятие состоялось в Москве в прошедшее воскресенье, 4 марта. В социальных сетях проводилось народное голосование, по результатам которого Бузова победила сразу в двух номинациях: «Танцевальное видео» и «Прорыв года». Однако в итоге знаменитость не получила ни одной статуэтки.
Оказывается, во время церемонии вручения проходило отдельное голосование среди звезд. По его результатам Бузова не вошла в число лучших. На своей странице в социальной сети певица написала, что привыкла к такому отношению к себе. Она выразила благодарность всем тем, кто голосовал. По словам певицы, победа – это не главное.
На выступлении, которое проходило в Петропавловске-Камчатском, Бузова повредила колено. Сразу после концерта знаменитости вызвали скорую помощь. Сначала звезда «Дома-2» не могла ходить, но, когда подействовали лекарства, начала прихрамывать.
Вечером следующего дня Бузова узнала, что ей не досталось наград, которые вручались в рамках премии «ЖАРА». Мероприятие состоялось в Москве в прошедшее воскресенье, 4 марта. В социальных сетях проводилось народное голосование, по результатам которого Бузова победила сразу в двух номинациях: «Танцевальное видео» и «Прорыв года». Однако в итоге знаменитость не получила ни одной статуэтки.
Оказывается, во время церемонии вручения проходило отдельное голосование среди звезд. По его результатам Бузова не вошла в число лучших. На своей странице в социальной сети певица написала, что привыкла к такому отношению к себе. Она выразила благодарность всем тем, кто голосовал. По словам певицы, победа – это не главное.
Автор: Валерия Орлова