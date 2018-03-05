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Ученые рассказали, зачем кошки «массируют» людей лапами
Зоологи выяснили, почему кошки «массируют» человека или своих собратьев. Животные, перебирая лапами, готовят себе место для сна, выражают хозяину симпатию или дают понять о потребности в пище.

Ученые рассказали, зачем кошки «массируют» людей лапами


Привычка кошек «разминать» друг друга или человека походит с давних времен от диких представителей семейства кошачьих. «Топтанием» на месте животные готовили себе «колыбель» из уплотненной травы, а одомашненные особи перенесли привычку подобным образом укладываться спать на одеяла или другие вещи.

Кошачий «массаж» является врожденным у котов и может свидетельствовать о потребности в пище. В период вскармливания котята, разминая маме живот, стимулируют работу молочных желез. Возможно, животное воспринимает человека как кормилицу и пытается получить от него еду.

Своим «массажем», уверены зоологи, кошки выражают симпатию хозяину. Кроме того, в подушечках их лап имеются специальные железы, оставляющие определенные маркеры. С их помощью животные заявляют права на человека или «помеченные» вещи.

Ранее ученые рассказали, где появились первые кошки

Автор: Ева Вит
Сегодня, 15:10
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