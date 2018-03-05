Nokia 9 будет презентована вместе с Nokia 8 pro
Смартфон Nokia 9 будет презентован вместе с Nokia 8 pro. Долгожданная новинка от HMD Global получит ряд неожиданных усовершенствований, информирует издание Gizchina.
Согласно информации, появились первые сведения о технических характеристиках Nokia 9. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 845 и получит сканер для отпечатка пальца, расположенный в нижней части передней панели под экраном.
На выставке электроники MWC 2018, которая завершилась несколько дней назад в Барселоне, компания HMD Global презентовала только один смартфон Nokia 8 Sirocco, несмотря на ожидания премьеры сразу двух финских флагманов. Предполагается, что бренд проведет презентацию двух гаджетов в текущем году, однако точная дата и подробности премьеры пока не называются.
Согласно информации, появились первые сведения о технических характеристиках Nokia 9. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 845 и получит сканер для отпечатка пальца, расположенный в нижней части передней панели под экраном.
На выставке электроники MWC 2018, которая завершилась несколько дней назад в Барселоне, компания HMD Global презентовала только один смартфон Nokia 8 Sirocco, несмотря на ожидания премьеры сразу двух финских флагманов. Предполагается, что бренд проведет презентацию двух гаджетов в текущем году, однако точная дата и подробности премьеры пока не называются.
Автор: Татьяна Свиридова