Анджелина Джоли не пришла на «Оскар»
Известная актриса, сценарист и режиссер Анджелина Джоли не пришла на церемонию вручения престижной премии «Оскар». После трудного бракоразводного процесса с Брэдом Питтом 42-летняя знаменитость стала реже появляться на публике.
Мероприятие прошло в ночь на понедельник, 5 марта в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли, которая всегда являлась ожидаемой гостьей светских раутов, не появилась на красной дорожке. Ее отсутствие на «Оскаре» спровоцировало распространение очередных слухов.
Несколько месяцев общественность обсуждала фильм Джоли, который получил название «Сначала она убила моего отца». Актриса была в центре внимания на всех премиях и профильных фестивалях, однако «Оскар» знаменитость по неопределенным причинам проигнорировала.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Джоли видели у дверей психотерапевта, у которого она лечилась сразу после развода с Брэдом Питтом. Поклонники предполагают, что помощь специалиста многодетной матери потребовалась, когда она узнала о возможном воссоединении бывшего супруга и Дженифер Энистон.
Мероприятие прошло в ночь на понедельник, 5 марта в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли, которая всегда являлась ожидаемой гостьей светских раутов, не появилась на красной дорожке. Ее отсутствие на «Оскаре» спровоцировало распространение очередных слухов.
Несколько месяцев общественность обсуждала фильм Джоли, который получил название «Сначала она убила моего отца». Актриса была в центре внимания на всех премиях и профильных фестивалях, однако «Оскар» знаменитость по неопределенным причинам проигнорировала.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Джоли видели у дверей психотерапевта, у которого она лечилась сразу после развода с Брэдом Питтом. Поклонники предполагают, что помощь специалиста многодетной матери потребовалась, когда она узнала о возможном воссоединении бывшего супруга и Дженифер Энистон.
Автор: Валерия Орлова