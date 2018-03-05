Der Spiegel выяснил, сколько добровольцев ЧВК «Вагнера» погибли в Сирии

Российские добровольцы, помогающие сирийскому правительству противостоять террористам, попали под обстрел американцев 8 февраля. Случившееся до сих пор широко обсуждается в обществе. И хотя председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого в СМИ считают главной «группы Вагнера», давно рассказал, что в Дейр-эз-Зоре погибли 14 россиян, многие журналисты продолжают настаивать на сотнях жертв. Публикуются даже списки с якобы их фамилиями. Однако все они являются подделкой: многие указанные россияне скончались в Сирии намного раньше.Тем временем слова Трошева подтверждает исследование немецкого журнала. Сотрудники издания решили разобраться в случившемся и отправились в Сирию. Там они пообщались с участниками и очевидцами событий в Дейр-эз-Зоре, а также с работниками единственного в провинции госпиталя. Медики заметили, что утром 8 февраля получили около 200 тел погибших. Россиян среди них насчитывалось примерно 10 человек. Причем, уточняют участники боев, все они погибли случайно.Сирийская армия вместе с союзниками из Ирака, Афганистана и сирийского ополчения вечером 7 февраля попыталась переправиться через Евфрат, чтобы напасть на лагерь курдов на восточном берегу. Их заметили американцы и сделали предупреждающий выстрел. «Нападавшие» отступили, но позже предприняли еще одну попытку преодолеть реку. Она оказалась удачной, сирийские военные приблизились к курдским позициям. Тут на них обрушились удары мощной американской авиагруппы.Бойцы заметили, что россияне в операции не участвовали. Во время обстрела они находились в соседнем поселке, куда также попали несколько снарядов американцев. Их тела нашли утром 8 февраля.Исследование Der Spiegel объясняет, почему руководство России так скудно прокомментировало инцидент в Дейр-эз-Зоре. Никакой реакции на это не предполагалось, ведь россияне просто оказались не в том месте и не в то время.