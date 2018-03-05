Der Spiegel выяснил, сколько добровольцев ЧВК «Вагнера» погибли в Сирии
Жертвами атаки международной коалиции в Дейр-эз-Зоре стали примерно 10 членов так называемой частной военной компании «Вагнера». Более того, все они погибли случайно, уверяют журналисты немецкого журнала Der Spiegel.
Российские добровольцы, помогающие сирийскому правительству противостоять террористам, попали под обстрел американцев 8 февраля. Случившееся до сих пор широко обсуждается в обществе. И хотя председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого в СМИ считают главной «группы Вагнера», давно рассказал, что в Дейр-эз-Зоре погибли 14 россиян, многие журналисты продолжают настаивать на сотнях жертв. Публикуются даже списки с якобы их фамилиями. Однако все они являются подделкой: многие указанные россияне скончались в Сирии намного раньше.
Тем временем слова Трошева подтверждает исследование немецкого журнала. Сотрудники издания решили разобраться в случившемся и отправились в Сирию. Там они пообщались с участниками и очевидцами событий в Дейр-эз-Зоре, а также с работниками единственного в провинции госпиталя. Медики заметили, что утром 8 февраля получили около 200 тел погибших. Россиян среди них насчитывалось примерно 10 человек. Причем, уточняют участники боев, все они погибли случайно.
Сирийская армия вместе с союзниками из Ирака, Афганистана и сирийского ополчения вечером 7 февраля попыталась переправиться через Евфрат, чтобы напасть на лагерь курдов на восточном берегу. Их заметили американцы и сделали предупреждающий выстрел. «Нападавшие» отступили, но позже предприняли еще одну попытку преодолеть реку. Она оказалась удачной, сирийские военные приблизились к курдским позициям. Тут на них обрушились удары мощной американской авиагруппы.
Бойцы заметили, что россияне в операции не участвовали. Во время обстрела они находились в соседнем поселке, куда также попали несколько снарядов американцев. Их тела нашли утром 8 февраля.
Исследование Der Spiegel объясняет, почему руководство России так скудно прокомментировало инцидент в Дейр-эз-Зоре. Никакой реакции на это не предполагалось, ведь россияне просто оказались не в том месте и не в то время.
Российские добровольцы, помогающие сирийскому правительству противостоять террористам, попали под обстрел американцев 8 февраля. Случившееся до сих пор широко обсуждается в обществе. И хотя председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого в СМИ считают главной «группы Вагнера», давно рассказал, что в Дейр-эз-Зоре погибли 14 россиян, многие журналисты продолжают настаивать на сотнях жертв. Публикуются даже списки с якобы их фамилиями. Однако все они являются подделкой: многие указанные россияне скончались в Сирии намного раньше.
Тем временем слова Трошева подтверждает исследование немецкого журнала. Сотрудники издания решили разобраться в случившемся и отправились в Сирию. Там они пообщались с участниками и очевидцами событий в Дейр-эз-Зоре, а также с работниками единственного в провинции госпиталя. Медики заметили, что утром 8 февраля получили около 200 тел погибших. Россиян среди них насчитывалось примерно 10 человек. Причем, уточняют участники боев, все они погибли случайно.
Сирийская армия вместе с союзниками из Ирака, Афганистана и сирийского ополчения вечером 7 февраля попыталась переправиться через Евфрат, чтобы напасть на лагерь курдов на восточном берегу. Их заметили американцы и сделали предупреждающий выстрел. «Нападавшие» отступили, но позже предприняли еще одну попытку преодолеть реку. Она оказалась удачной, сирийские военные приблизились к курдским позициям. Тут на них обрушились удары мощной американской авиагруппы.
Бойцы заметили, что россияне в операции не участвовали. Во время обстрела они находились в соседнем поселке, куда также попали несколько снарядов американцев. Их тела нашли утром 8 февраля.
Исследование Der Spiegel объясняет, почему руководство России так скудно прокомментировало инцидент в Дейр-эз-Зоре. Никакой реакции на это не предполагалось, ведь россияне просто оказались не в том месте и не в то время.
Автор: Роман