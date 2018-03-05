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Приложение Hold заплатит за отказ от использования смартфона
В Британии запущено приложение Hold, которое заплатит за отказ от использования смартфона. ПО ориентировано на студентов ВУЗов, пропускающих занятия и семинары из-за современных IT-технологий.

Приложение Hold заплатит за отказ от использования смартфона


Hold стартовал в Скандинавии, потом британцы решили перенять успешный опыт и дисциплинировать своих студентов. Приложение контролирует работу телефона и начисляет баллы пользователям за каждые 20 минут, проведенные без девайса. Полученные очки можно обменять на ценные призы: скидки на билеты в кинотеатры Vue, товары в Amazon, Caffe Nero. Можно передать бонусы нуждающимся детям по программе ЮНИСЕФ. Идея приветствует филантропическую склонность, но на фундаментальном уровне, позволяет развиваться, защитить мозг от деградации, научиться самоконтролю.

«Плохо, что студенты сегодня сталкиваются с таким количеством цифровых отвлекающих факторов. Мы стремимся создать средство для решения проблемы и заставить людей не брать телефоны без надобности. Эра IT-технологий поглотила всех, от детей до взрослых», - рассказал ученый Матисен.

Ранее школьникам Вашингтона обещали заплатить за отказ от телефона на лето.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:09
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