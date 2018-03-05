Собчак ушла с переговоров о дебатах вслед за Жириновским
Телеведущая, журналист и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак покинула переговоры, на которых велась речь о дебатах, вслед за лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. По ее словам, против изменения формата мероприятия выступили представители Бориса Титова, Григория Явлинского, Сергей Бабурина и политик Максим Сурайкин.
Ксения Собчак предпочла покинуть собрание, поскольку ей стало понятно, что это неконструктивная позиция. Отметим, что совещание с участием главы ЦИК Эллой Памфиловой проходило сегодня, 5 марта. Кандидаты обсуждали вопрос изменения формата дебатов. На данный момент он не устраивает ряд претендентов на президентское кресло.
По словам Собчак, никто не станет менять формат, поскольку большая часть кандидатов выступили против этого.
Ранее сообщалось, что на телеведущую напали с криками «за Жириновского».
Ксения Собчак предпочла покинуть собрание, поскольку ей стало понятно, что это неконструктивная позиция. Отметим, что совещание с участием главы ЦИК Эллой Памфиловой проходило сегодня, 5 марта. Кандидаты обсуждали вопрос изменения формата дебатов. На данный момент он не устраивает ряд претендентов на президентское кресло.
По словам Собчак, никто не станет менять формат, поскольку большая часть кандидатов выступили против этого.
Ранее сообщалось, что на телеведущую напали с криками «за Жириновского».
Автор: Валерия Орлова