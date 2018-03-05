Дизайнер Маша Цигаль перенесла операцию по удалению опухоли
Известный дизайнер Маша Цигаль на днях перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли. Знаменитость сообщила об этом в одном из последних интервью.
Маша Цигаль известна своим трепетным отношением к своему здоровью. Дизайнер занимается спортом, ведет активный образ жизни и правильно питается. Несмотря на это, знаменитость столкнулась с проблемой, из-за чего ей пришлось лечь под нож хирурга. Цигаль обратилась к специалистам, чтобы удалить опухоль, которая оказалась доброкачественной. В настоящий момент дизайнер находится в больнице, однако спустя несколько дней отправится домой.
Звезда отметила, что операция длилась несколько часов, а за это время пациентка потеряла много крови. Проблема не сломила боевой дух Цигаль, которая намерена в скором времени вернуться к активному образу жизни. К слову, незадолго до операции дизайнер принимала участие в съемках и трудилась в полную силу, не акцентируя своего внимания на возникшем заболевании.
Маша Цигаль известна своим трепетным отношением к своему здоровью. Дизайнер занимается спортом, ведет активный образ жизни и правильно питается. Несмотря на это, знаменитость столкнулась с проблемой, из-за чего ей пришлось лечь под нож хирурга. Цигаль обратилась к специалистам, чтобы удалить опухоль, которая оказалась доброкачественной. В настоящий момент дизайнер находится в больнице, однако спустя несколько дней отправится домой.
Звезда отметила, что операция длилась несколько часов, а за это время пациентка потеряла много крови. Проблема не сломила боевой дух Цигаль, которая намерена в скором времени вернуться к активному образу жизни. К слову, незадолго до операции дизайнер принимала участие в съемках и трудилась в полную силу, не акцентируя своего внимания на возникшем заболевании.
Автор: Татьяна Свиридова