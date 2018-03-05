Автопроизводители откажутся от девушек-моделей на автосалоне в Женеве
Автопроизводители объявили о намерении отказаться от девушек-моделей, демонстрирующих новинки на автосалоне в Женеве. Сведения предоставлены изданием Bloomberg.
Идею поддержали автоконцерны с мировым именем: Lamborghini, DS, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, SsangYong, Lexus, Nissan, Toyota. Одни производители решили полностью обойтись без моделей, другие поменяли политику и планируют пригласить скромно одетых парней и девушек.
Представители автоконцернов рассказали, что в мире отношение к моделям поменялось кардинально. Многие люди стали воспринимать полуобнаженных манекенщиц негативно и винят работодателя в дискриминации по половому признаку. Ситуация осложнена громкими скандалами в Голливуде о серии сексуальных домогательств.
Идею поддержали автоконцерны с мировым именем: Lamborghini, DS, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, SsangYong, Lexus, Nissan, Toyota. Одни производители решили полностью обойтись без моделей, другие поменяли политику и планируют пригласить скромно одетых парней и девушек.
Представители автоконцернов рассказали, что в мире отношение к моделям поменялось кардинально. Многие люди стали воспринимать полуобнаженных манекенщиц негативно и винят работодателя в дискриминации по половому признаку. Ситуация осложнена громкими скандалами в Голливуде о серии сексуальных домогательств.
Автор: Джанабилова Татьяна П