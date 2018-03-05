В Калининградской области ведут поиски провалившегося под лед ребенка
В Калининградской области водолазы разыскивают шестилетнего ребенка, который, находясь на реке Преголя недалеко от города Гвардейск, провалился под лед. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.
По словам очевидцев, трое детей играли на льду, пока он не треснул. В результате один из малышей оказался под водой. Случайный прохожий пытался спасти мальчика, но у него не получилось сделать это самостоятельно.
В поисковой операции принимают участие четыре спасателя. Они обследуют район трагедии, случившейся в прошедшее воскресенье, 4 марта, вечером.
Более подробная информация пока не сообщается.
По словам очевидцев, трое детей играли на льду, пока он не треснул. В результате один из малышей оказался под водой. Случайный прохожий пытался спасти мальчика, но у него не получилось сделать это самостоятельно.
В поисковой операции принимают участие четыре спасателя. Они обследуют район трагедии, случившейся в прошедшее воскресенье, 4 марта, вечером.
Более подробная информация пока не сообщается.
Автор: Валерия Орлова