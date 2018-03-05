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«АвтоВАЗ» построит в Казахстане завод к 2021 году
«АвтоВАЗ» построит в Казахстане свой машиностроительный завод к 2021 году. Сведения предоставил президент концерна Николя Мор.

«АвтоВАЗ» построит в Казахстане завод к 2021 году


Запуск завода на территории страны-партнера был запланирован на следующий год. Концерн инвестировал в проект 500 млн долларов, но из-за падения покупательского спроса на российские автомобили принял решение приостановить работы на три года.

На новом предприятии полного цикла ежегодно планируют собирать около 60 тыс. автомобилей марки ВАЗ. При необходимости мощность можно нарастить в два раза, то есть до 120 тыс. единиц. Представитель группы компаний «Бипэк авто – Азия авто» от комментариев отказался.

Ранее «АвтоВАЗ» планировал сократить объем экспорта в страны Европы.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 17:57
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