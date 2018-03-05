Ученые нашли подземное растение после поисков в течение 150 лет
Таинственное подземное растение впервые обнаружили по итогу поисков в течение 150 лет. Речь идет о Thismia neptunis. Оно достаточно распространено исключительно в удаленных частях джунглей Малайзии.
Данный организм большинство времени находится под землей, а выше грунта на пару недель появляются цветы. При этом последнее событие происходит далеко не каждый год. Thismia neptunis первым описал Одоардо Беккари ещё в 1866-м. Ученый сумел открыть сотни разновидностей растений, а тисмию нашел в восточном штате Малайзии. Он создал её описание и представил большое количество рисунков, но после этого никаких свидетельств существования данного растения наука не получала.
В 2017-м чешские ботаники в экспедиции сумели найти образец, а затем описали его в своей новой статье. Цветущий стебель этого растения достаточно мал – приблизительно 9 см в высоту.
«Мы очень мало знаем о распространенности данного растения, поскольку его внешний вид отличается неприметностью. Очень легко пропустить его при ведении работ в джунглях. Насколько известно, данный вид нашли только второй раз. Мы представляем уточненное описание и первый фотоснимок знакового растения, ставшего почти мифическим», - отмечают исследователи.
Ученые заинтересовались редким растением не только из-за ограниченной распространенности, но и по причине его необычных свойств. Тисмия Нептуна входит в круг микотрофных растений, которые питаются грибами, что привело к потере способности заниматься фотосинтезом. На сегодня ботаники не могут сказать, угрожает ли данному виду исчезновение по причине его очень скрытого образа жизни.
Данный организм большинство времени находится под землей, а выше грунта на пару недель появляются цветы. При этом последнее событие происходит далеко не каждый год. Thismia neptunis первым описал Одоардо Беккари ещё в 1866-м. Ученый сумел открыть сотни разновидностей растений, а тисмию нашел в восточном штате Малайзии. Он создал её описание и представил большое количество рисунков, но после этого никаких свидетельств существования данного растения наука не получала.
В 2017-м чешские ботаники в экспедиции сумели найти образец, а затем описали его в своей новой статье. Цветущий стебель этого растения достаточно мал – приблизительно 9 см в высоту.
«Мы очень мало знаем о распространенности данного растения, поскольку его внешний вид отличается неприметностью. Очень легко пропустить его при ведении работ в джунглях. Насколько известно, данный вид нашли только второй раз. Мы представляем уточненное описание и первый фотоснимок знакового растения, ставшего почти мифическим», - отмечают исследователи.
Ученые заинтересовались редким растением не только из-за ограниченной распространенности, но и по причине его необычных свойств. Тисмия Нептуна входит в круг микотрофных растений, которые питаются грибами, что привело к потере способности заниматься фотосинтезом. На сегодня ботаники не могут сказать, угрожает ли данному виду исчезновение по причине его очень скрытого образа жизни.
Автор: Валерий Антонов