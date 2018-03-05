Google назвал основные интернет-привычки россиян
Компания Google и агентство Kantar TNS провели совместное исследование, направленное на определение основных тенденций поведения интернет-аудитории в России. Как выяснилось, россияне отдают предпочтение смартфонам, стали более требовательны к мобильному контенту, а основную массу пользователей составляют пенсионеры.
Смартфоны в современном мире пользуются наибольшей популярностью. С помощью устройств люди не только общаются и переписываются, но и совершают покупки, пересматривают видео, ищут необходимую информацию. Многие пользователи не станут ожидать загрузки сайтов, если действие происходит больше 3-5 секунд, и решительно перейдут на более быстрый ресурс. Часто человек использует два подключенных к Сети устройства одновременно.
На сегодняшний день, как выяснили эксперты, интернет-аудитория значительно повзрослела. В России количество пользователей пенсионного возраста значительно превышает подростковую группу. Молодая аудитория предпочитает просматривать онлайн-ролики, а боле взрослая выбирает цифровое ТВ, но привычка быть постоянно на связи отвлекает от просмотра телевизора.
Как показало исследование, большинство жителей России беспокоятся о сохранности личных данных, но считают, что современные технологии смогут защитить персональную информацию. Половина респондентов не догадываются о наличии «цифровых помощников» типа Siri или Алиса, и лишь единицы пользуются их услугами.
Смартфоны в современном мире пользуются наибольшей популярностью. С помощью устройств люди не только общаются и переписываются, но и совершают покупки, пересматривают видео, ищут необходимую информацию. Многие пользователи не станут ожидать загрузки сайтов, если действие происходит больше 3-5 секунд, и решительно перейдут на более быстрый ресурс. Часто человек использует два подключенных к Сети устройства одновременно.
На сегодняшний день, как выяснили эксперты, интернет-аудитория значительно повзрослела. В России количество пользователей пенсионного возраста значительно превышает подростковую группу. Молодая аудитория предпочитает просматривать онлайн-ролики, а боле взрослая выбирает цифровое ТВ, но привычка быть постоянно на связи отвлекает от просмотра телевизора.
Как показало исследование, большинство жителей России беспокоятся о сохранности личных данных, но считают, что современные технологии смогут защитить персональную информацию. Половина респондентов не догадываются о наличии «цифровых помощников» типа Siri или Алиса, и лишь единицы пользуются их услугами.
Автор: Ева Вит