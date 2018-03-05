Житель Тулы встроил в руку чип, чтобы открывать замки
Примерно месяц тому назад житель Тулы вшил себе в руку чип. Он представляет собой универсальный электронный ключ, способный заводить машину и открыть двери.
Россиянин, помогая другу собирать электромотоцикл, наткнулся на статью американских разработчиков, которые создали RFID-чип, способный открывать замки электронного типа. Такое устройство можно встроить себе в руку. Поскольку мужчина с детства увлекался электроникой, он решил попробовать осуществить этот процесс.
Девайс житель Тулы заказал по почте. После этого он попросил своего друга «вшить» устройство в руку. Вся операция заняла примерно пять минут.
Чип обладает биостеклянным корпусом, к которому не пристают ткани тела. Использовать его можно бесконечное количество времени, поскольку в нем отсутствуют «стареющие» элементы. Спустя несколько дней мужчина и вовсе забыл, что в руке у него имеется электронный девайс.
Гаджет имеет замеры 2,1х12 мм, он позволяет обладателю открывать домофон. Если считывающее устройство установить в автомобиль, то появится возможность запуска транспортного средства одним взмахом руки.
Россиянин, помогая другу собирать электромотоцикл, наткнулся на статью американских разработчиков, которые создали RFID-чип, способный открывать замки электронного типа. Такое устройство можно встроить себе в руку. Поскольку мужчина с детства увлекался электроникой, он решил попробовать осуществить этот процесс.
Девайс житель Тулы заказал по почте. После этого он попросил своего друга «вшить» устройство в руку. Вся операция заняла примерно пять минут.
Чип обладает биостеклянным корпусом, к которому не пристают ткани тела. Использовать его можно бесконечное количество времени, поскольку в нем отсутствуют «стареющие» элементы. Спустя несколько дней мужчина и вовсе забыл, что в руке у него имеется электронный девайс.
Гаджет имеет замеры 2,1х12 мм, он позволяет обладателю открывать домофон. Если считывающее устройство установить в автомобиль, то появится возможность запуска транспортного средства одним взмахом руки.
Автор: Валерия Орлова