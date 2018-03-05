В ДГТУ разрабатывают прибор для ускоренной регенерации кожи
В ДГТУ создают прибор для ускоренной регенерации кожи. Разработка даст возможность скорректировать фигуру, а также ликвидировать жировые отложения, заживлять рубцы и шрамы.
Инновационный аппарат может быть использован в целях косметологии и медицины. Разработка откроет возможность корректировать фигуру, а также ликвидировать жировые отложения, бороться с целлюлитом, омолаживать и подтягивать кожу, разглаживать морщины, заживлять рубцы и шрамы.
Аналоги устройства воздействуют на кожу исключительно ультразвуком. При этом разработчик предлагает новую технологию, которая базируется на параллельном воздействии на ткань ряда биологических и физических факторов воздействия.
Инновационный аппарат может быть использован в целях косметологии и медицины. Разработка откроет возможность корректировать фигуру, а также ликвидировать жировые отложения, бороться с целлюлитом, омолаживать и подтягивать кожу, разглаживать морщины, заживлять рубцы и шрамы.
Аналоги устройства воздействуют на кожу исключительно ультразвуком. При этом разработчик предлагает новую технологию, которая базируется на параллельном воздействии на ткань ряда биологических и физических факторов воздействия.
Автор: Валерий Антонов