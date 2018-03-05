Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин показал фанатам свой «Оскар» в соцсети
Маколей Калкин, снявшийся в популярном новогоднем фильме «Один дома», показала фанатам свое виденье церемонии награждения «Оскара». В соцсети Twitter американский исполнитель провел трансляцию мероприятия.
На опубликованном видеоролике Маколей Калкин показал, что на самом деле церемония «Оскар» не имеет большой важности, поэтому внимание многомиллионной публики к ней является пустой тратой времени. Во время трансляции артист, одетый в классический костюм, красил ногти. 38-летний актер поиграл с детскими игрушками и заявил, кому достанется золотая статуэтка. За короткое время публикация набрала более 150 отметок «Мне нравится».
Сам Маколей Калкин на церемонии «Оскара» не присутствовал, а лишь вел прямую трансляцию при ее просмотре. Знаменитости больше приносит радость пребывание дома. Еще в детстве он снялся в фильме «Один дома» и стал популярным. Исполнитель успел поучаствовать во многих проектах, однако на сегодняшний день он не появляется на площадках. В Сети появлялась информация, что актер употреблял спиртные напитки и наркотические средства.
Ранее Маколея Калкина заметили в Париже во время прогулки с Брэндой Сонг.
На опубликованном видеоролике Маколей Калкин показал, что на самом деле церемония «Оскар» не имеет большой важности, поэтому внимание многомиллионной публики к ней является пустой тратой времени. Во время трансляции артист, одетый в классический костюм, красил ногти. 38-летний актер поиграл с детскими игрушками и заявил, кому достанется золотая статуэтка. За короткое время публикация набрала более 150 отметок «Мне нравится».
Сам Маколей Калкин на церемонии «Оскара» не присутствовал, а лишь вел прямую трансляцию при ее просмотре. Знаменитости больше приносит радость пребывание дома. Еще в детстве он снялся в фильме «Один дома» и стал популярным. Исполнитель успел поучаствовать во многих проектах, однако на сегодняшний день он не появляется на площадках. В Сети появлялась информация, что актер употреблял спиртные напитки и наркотические средства.
Ранее Маколея Калкина заметили в Париже во время прогулки с Брэндой Сонг.
Автор: Татьяна Кравченко