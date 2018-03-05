Флагманский седан Geely Emgrand GT показали на первом тизере
Флагманский седан Geely Emgrand GT нового поколения показали на первом тизере. На рынок Китая автомобиль стоимостью в 1,4 млн рублей выйдет под названием Borui GT.
Под капотом Geely Emgrand GT инженеры установили гибридный агрегат и турбированный мотор объемом на 1,5 литра, выдающие суммарную мощность в 179 «лошадей». Спортивное транспортное средство получит видоизмененные фары, головную оптику, радиаторную решетку с хромированными накладками, агрессивные бампера. Салон тоже претерпел модернизацию, замеченную в контрастной прострочке сидений и декоративных накладках, выполненных из карбонового волокна.
В Китае Geely Emgrand пользуется спросом. Продажи концерна достигли уже 42 тыс. единиц. В России модель не востребована, ее приобрели всего 35 автолюбителей. Дата старта продаж на российском рынке пока неизвестна.
Ранее в РФ приехал Geely Atlas.
Под капотом Geely Emgrand GT инженеры установили гибридный агрегат и турбированный мотор объемом на 1,5 литра, выдающие суммарную мощность в 179 «лошадей». Спортивное транспортное средство получит видоизмененные фары, головную оптику, радиаторную решетку с хромированными накладками, агрессивные бампера. Салон тоже претерпел модернизацию, замеченную в контрастной прострочке сидений и декоративных накладках, выполненных из карбонового волокна.
В Китае Geely Emgrand пользуется спросом. Продажи концерна достигли уже 42 тыс. единиц. В России модель не востребована, ее приобрели всего 35 автолюбителей. Дата старта продаж на российском рынке пока неизвестна.
Ранее в РФ приехал Geely Atlas.
Автор: Джанабилова Татьяна П