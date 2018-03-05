Реки фекалий замерзли на улицах поселка в Челябинской области
В Челябинской области власти Копейска пообещали до весенних праздников убрать улицы небольшого поселка Вахрушево, на которых находится многосантиметровый слой фекалий. Одновременно с этим в населенном пункте коммунальные службы занимаются откачкой воды из выгребных ям.
Местные жители рассказали журналистам, что так называемое фекальное озеро образовалось, поскольку отсутствует централизованная система водоотведения. По их словам, в определенные периоды его глубина увеличивалась до 10-15. Они считают, что это чревато экологической катастрофой.
Население поселка обращались к чиновникам с просьбой ввести режим ЧС. Они переживают, что с увеличением температуры воздуха лед растает, а фекалии затопят колодцы, подвалы, детские площадки и приусадебные участки.
Местные жители рассказали журналистам, что так называемое фекальное озеро образовалось, поскольку отсутствует централизованная система водоотведения. По их словам, в определенные периоды его глубина увеличивалась до 10-15. Они считают, что это чревато экологической катастрофой.
Население поселка обращались к чиновникам с просьбой ввести режим ЧС. Они переживают, что с увеличением температуры воздуха лед растает, а фекалии затопят колодцы, подвалы, детские площадки и приусадебные участки.
Автор: Валерия Орлова