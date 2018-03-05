Mercedes представила ТОП-5 функций своих авто
Немецкая автокомпания Mercedes представила ТОП-5 функций своих автомобилей. Особенности транспортных средств собраны в специальном ролике и опубликованы на канале пресс-службы автобренда на YouTube.
На первом месте оказалась система Fit и Healthy, контролирующая показатели состояния здоровья водителя при помощи датчиков на рулевом колесе. При нарушениях сердечного ритма система оповещает владельца о потребности в отдыхе. Второе место досталось Magic Ride Control. В ее обязанность входит сканирование дорожной полосы в режиме реального времени и оповещение об опасностях. Более того, система подстраивается под дорогу, регулируя настройки подвески.
Тройку замыкает особенность идеально чистого салона. Автопроизводитель уделяет данному вопросу особое внимание, оснащая авто высококачественными фильтрами салона, которые предотвращают попадание пыли внутрь. Четвертое место отведено для системы Crosswind Assist, которой оснащены грузовики и большие автомобили Mercedes, например, фургон Sprinter. Данная технология помогает водителям управлять транспортным средством в условиях сильного ветра. На последнем месте рейтинга расположилась комфортабельность кресел, которые не только создают удобства автовладельцу, но и являются примером соответствующего статуса.
На первом месте оказалась система Fit и Healthy, контролирующая показатели состояния здоровья водителя при помощи датчиков на рулевом колесе. При нарушениях сердечного ритма система оповещает владельца о потребности в отдыхе. Второе место досталось Magic Ride Control. В ее обязанность входит сканирование дорожной полосы в режиме реального времени и оповещение об опасностях. Более того, система подстраивается под дорогу, регулируя настройки подвески.
Тройку замыкает особенность идеально чистого салона. Автопроизводитель уделяет данному вопросу особое внимание, оснащая авто высококачественными фильтрами салона, которые предотвращают попадание пыли внутрь. Четвертое место отведено для системы Crosswind Assist, которой оснащены грузовики и большие автомобили Mercedes, например, фургон Sprinter. Данная технология помогает водителям управлять транспортным средством в условиях сильного ветра. На последнем месте рейтинга расположилась комфортабельность кресел, которые не только создают удобства автовладельцу, но и являются примером соответствующего статуса.
Автор: Татьяна Свиридова