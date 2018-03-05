Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Авто

Mercedes представила ТОП-5 функций своих авто
Немецкая автокомпания Mercedes представила ТОП-5 функций своих автомобилей. Особенности транспортных средств собраны в специальном ролике и опубликованы на канале пресс-службы автобренда на YouTube.

Mercedes представила ТОП-5 функций своих авто


На первом месте оказалась система Fit и Healthy, контролирующая показатели состояния здоровья водителя при помощи датчиков на рулевом колесе. При нарушениях сердечного ритма система оповещает владельца о потребности в отдыхе. Второе место досталось Magic Ride Control. В ее обязанность входит сканирование дорожной полосы в режиме реального времени и оповещение об опасностях. Более того, система подстраивается под дорогу, регулируя настройки подвески.



Тройку замыкает особенность идеально чистого салона. Автопроизводитель уделяет данному вопросу особое внимание, оснащая авто высококачественными фильтрами салона, которые предотвращают попадание пыли внутрь. Четвертое место отведено для системы Crosswind Assist, которой оснащены грузовики и большие автомобили Mercedes, например, фургон Sprinter. Данная технология помогает водителям управлять транспортным средством в условиях сильного ветра. На последнем месте рейтинга расположилась комфортабельность кресел, которые не только создают удобства автовладельцу, но и являются примером соответствующего статуса.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 20:25
Читайте также
Минфин РФ намерен расширить функции ломбардов в
В Сети набирает популярность видео о псе в
В Коми за выплатой пособия за первого ребенка
Павел Дацюк передал монастырю собственную золотую
Сборная Бразилии потребовала 600 кг льда, арбузы
Эксперт: Страны Балтии и Польша вредят отношениям
Собчак ушла с переговоров о дебатах вслед за
«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры
ЕС продлил на 1 год санкции против Януковича и 12
В Москве волонтеры собирают средства на лечение
Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам
Россиянин предложил штрафовать владельцев собак
Добавление комментария
Последние новости
05.03, 22:45 Ученые нашли способ предотвратить смерть мозга
05.03, 22:30 Минфин РФ намерен расширить функции ломбардов в новом
05.03, 22:15 Любовь Толкалина раскрыла причину развода с Егором
05.03, 22:00 «АвтоВАЗ» увеличил продажи машин по итогам февраля на 37%
05.03, 21:46 Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой
05.03, 21:30 Астрономы впервые увидели, как звезда-вампир "ворует"
05.03, 21:13 Музыкант Илай Бишоп поставил рекорд по хлопанью в ладоши
05.03, 21:00 В Сети набирает популярность видео о псе в упряжке и его
05.03, 20:55 Фанаты похвалили 62-летнюю Ларису Долину за появившееся
05.03, 20:47 В Сеть утекли шпионские снимки фастбэка Hyundai i30 N
05.03, 20:40 Российские биологи нашли способ "отложить" клеточную
05.03, 20:32 ID Finance разработал систему идентификации человека по
05.03, 20:28 В Витебске пьяный эксгибиционист показывал половые
05.03, 20:25 Mercedes представила ТОП-5 функций своих авто
05.03, 20:21 Vkworld готовит к выпуску гибкий OLED-дисплей с
05.03, 20:18 Google назвал основные интернет-привычки россиян
05.03, 20:11 Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин показал фанатам
05.03, 20:07 Ольга Бузова после гастролей осталась ни с чем
05.03, 20:02 В Коми за выплатой пособия за первого ребенка обратились
05.03, 20:00 Ученые: Успех и богатство зависят от удачи