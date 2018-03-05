Павел Дацюк передал монастырю собственную золотую медаль
Лидер сборной РФ по хоккею Павел Дацюк побывал в женском Среднеуральском монастыре «Спорительница хлебов». Он передал храму собственную золотую медаль, которую завоевал во время ЧМ-2012, отмечается на веб-сайте монастыря.
Дацюк родился в Екатеринбурге и по возможности посещает монастырь. «Для меня наиболее важной является любовь, которую испытываю, приезжая сюда», - отметил спортсмен.
На сегодня Дацюк один раз становился чемпионом мира. Помимо прочего он 2 раза становился победителем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», тогда как победа на Олимпиаде дала ему возможность войти в состав символического «Тройного золотого клуба». Последний включает игроков, завоевавших мировое первенство, Кубок Стэнли, а также «золото» на Олимпийских играх.
Дацюк родился в Екатеринбурге и по возможности посещает монастырь. «Для меня наиболее важной является любовь, которую испытываю, приезжая сюда», - отметил спортсмен.
На сегодня Дацюк один раз становился чемпионом мира. Помимо прочего он 2 раза становился победителем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», тогда как победа на Олимпиаде дала ему возможность войти в состав символического «Тройного золотого клуба». Последний включает игроков, завоевавших мировое первенство, Кубок Стэнли, а также «золото» на Олимпийских играх.
Автор: Валерий Антонов