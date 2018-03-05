Голая Мария Лиман опубликовала пикантное фото в бассейне
Мария Лиман опубликовала на странице в соцсети Instagram новую пикантную фотографию, где позировала полностью голой в бассейне. Пышную грудь звезда мужского журнала Playboy прикрыла двумя руками и закрыла глаза, откинув голову назад.
В описании откровенной публикации Мария Лиман заявила поклонникам, что получила «райское наслаждение». С помощью хэштега российская знаменитость рассказала фанатам о своем участии в съемках для нового выпуска издания Maxim. На показанном снимке модель позировала перед объективом камеры без нижнего белья. Бедра звезды находились под водой, а вот пышную грудь она решила прикрыть.
За сутки пост Марии Лиман оценили более 14 тысяч пользователей Сети. В комментариях подписчики начали писать комплименты и заявлять о сексуальности знаменитости. Подобные пикантные фотографии не является редкостью в микроблоге модели. Она часто участвует в откровенных съемках и демонстрирует свои подтянутые ягодицы и большую грудь.
Ранее сообщалось, что Мария Лиман может остаться без водительских прав.
В описании откровенной публикации Мария Лиман заявила поклонникам, что получила «райское наслаждение». С помощью хэштега российская знаменитость рассказала фанатам о своем участии в съемках для нового выпуска издания Maxim. На показанном снимке модель позировала перед объективом камеры без нижнего белья. Бедра звезды находились под водой, а вот пышную грудь она решила прикрыть.
За сутки пост Марии Лиман оценили более 14 тысяч пользователей Сети. В комментариях подписчики начали писать комплименты и заявлять о сексуальности знаменитости. Подобные пикантные фотографии не является редкостью в микроблоге модели. Она часто участвует в откровенных съемках и демонстрирует свои подтянутые ягодицы и большую грудь.
Ранее сообщалось, что Мария Лиман может остаться без водительских прав.
Автор: Татьяна Кравченко