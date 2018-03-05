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Российские биологи нашли способ "отложить" клеточную смерть
Биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и МГУ выяснили, как можно остановить программу самоуничтожения в клетках человека. Результаты исследования российских ученых помогут создать эффективное лекарство от рака. Материала научной работы изложены в журнале Cell Death & Disease.

Российские биологи нашли способ "отложить" клеточную смерть


Биологи из РФ проанализировали, как работает так называемый «тумблер смерти» - белок FasL. Его молекулы присутствуют внутри клеток человека и на их оболочках. Несмотря на то, что структура объекта хорошо изучена, специалисты не знали, какие именно сигналы убивают функциональную единицу. Также ученые не понимали, как белок может находиться внутри мембраны и при этом взаимодействовать с внутренним содержимым клетки.

В лабораториях вышеназванных ВУЗов исследователи вырастили лини раковых клеток. ДНК были модифицированы так, что появилась возможность заставить их производить огромные количества FasL или полностью прекратить синтез белка.

Исследование показало, что для «убийства» нужен кавеолин-1. Этот белок находится в мембранах и играет важную роль в функционирование кавеолов. Именно на этих участках находятся сигнальные молекулы, поступающие из внешней среды. Последний белок играет важнейшую роль в запуск аппотоза.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 20:40
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