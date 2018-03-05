Эксперты рассказали о динамике роста расходов на содержание автомобиля
В 2015 году мир и Россия погрузились в экономический кризис. Цены стали расти стремительно, затронув, автомобильный рынок, страхование, горючее, техобслуживание. Эксперты агентства «Автостат» изучили ситуацию, опросив водителей, и рассказали о динамике роста расходов на содержание автомобиля.
В опросе приняли участие 17 тыс. россиян. 84% респондентов заметили рост расходов, связанных с автомобилями. Мнения разделились практически на две равные группы: 40% говорят о незначительном увеличении, 44% - о существенном. 7,8% граждан не заметили изменений, 8,2% рассказали о сохранении докризисных цен.
47% россиян обратили внимание на удорожание запчастей и расходных материалов на ТС, 57% - страховки, 96% - топлива, 33% - ремонта, 25% - штрафов, 20% - автомобильного налога.
Ранее сообщалось, что темпы роста расходов россиян вернулись к докризисной модели.
В опросе приняли участие 17 тыс. россиян. 84% респондентов заметили рост расходов, связанных с автомобилями. Мнения разделились практически на две равные группы: 40% говорят о незначительном увеличении, 44% - о существенном. 7,8% граждан не заметили изменений, 8,2% рассказали о сохранении докризисных цен.
47% россиян обратили внимание на удорожание запчастей и расходных материалов на ТС, 57% - страховки, 96% - топлива, 33% - ремонта, 25% - штрафов, 20% - автомобильного налога.
Ранее сообщалось, что темпы роста расходов россиян вернулись к докризисной модели.
Автор: Джанабилова Татьяна П