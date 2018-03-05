ID Finance разработал систему идентификации человека по клавиатурному почерку
Российский стартап ID Finance создал технологию распознавания пользователей по клавиатурному почерку. В основу системы поведенческой биометрии заложен искусственный интеллект, позволяющий идентифицировать, например, клиента финансового учреждения в момент его регистрации в личном кабинете.
Технология, разработанная ID Finance, проводит изучает поведение человека и делает слепок, необходимый для последующей аутентификации на сайте. При его несовпадении с данными, имеющимися в базе, профиль зачисляется в список рискованных и требующих дополнительной инспекции. ИИ, заложенный в механизм биометрической идентификации, распознает клиента банка при его работе на клавиатуре, учитывая отпечатки, скорость набора и особенность движения курсора мыши.
На сегодняшний день стартап ID Finance проводит тестирование системы биометрической идентификации в проекте MoneyMan. Испытания запланированы на шесть месяцев.
Ранее Сбербанк начал создавать систему идентификации своих клиентов по губам.
Технология, разработанная ID Finance, проводит изучает поведение человека и делает слепок, необходимый для последующей аутентификации на сайте. При его несовпадении с данными, имеющимися в базе, профиль зачисляется в список рискованных и требующих дополнительной инспекции. ИИ, заложенный в механизм биометрической идентификации, распознает клиента банка при его работе на клавиатуре, учитывая отпечатки, скорость набора и особенность движения курсора мыши.
На сегодняшний день стартап ID Finance проводит тестирование системы биометрической идентификации в проекте MoneyMan. Испытания запланированы на шесть месяцев.
Ранее Сбербанк начал создавать систему идентификации своих клиентов по губам.
Автор: Ева Вит