Ученые: Конструктивные ссоры могут укрепить отношения
Эксперты рассказали, как укрепить свои отношения при помощи ссор. Помочь в этом вопросе могут исключительно конструктивные споры.
«Когда люди замыкаются в себе, непонимание лишь увеличивается. Это особенно важно при отказе одного из партнеров меняться и разговаривать о проблемах. Подобная ситуация может спровоцировать нервозы, а конфликт - способом поменять ситуацию. Многие неверно воспринимают конфликты и боятся отстоять собственную позицию. Молчание может обернуться соматическими осложнениями, поскольку переживания проецируются на тело, провоцируя психосоматические заболевания. Сама проблема при этом находится в нерешенном состоянии», – отмечает психолог.
Любая бытовая либо личная проблема может постепенно перерасти в крупную обиду и довести до состояния отчаяния даже весьма стойкую личность. Результатом становится обострение отношений и резкий всплеск эмоций в наименее подходящий момент. Замалчивание может спровоцировать разрыв отношений, а ссора может поменять положение в лучшую сторону. Важно провести обсуждение до того, как проблема достигла положения невозврата.
Усугубляет ситуацию то, что люди в близких отношениях открываются друг другу. При этом партнер в злости может «ударить по больному». Такая ситуация способна уничтожить доверие. В ссоре нужно обсуждать проблему, а не пытаться оскорбить и уязвить оппонента. Эту ошибку делают зачастую те, кто слишком долго копил злость в себе.
«Когда люди замыкаются в себе, непонимание лишь увеличивается. Это особенно важно при отказе одного из партнеров меняться и разговаривать о проблемах. Подобная ситуация может спровоцировать нервозы, а конфликт - способом поменять ситуацию. Многие неверно воспринимают конфликты и боятся отстоять собственную позицию. Молчание может обернуться соматическими осложнениями, поскольку переживания проецируются на тело, провоцируя психосоматические заболевания. Сама проблема при этом находится в нерешенном состоянии», – отмечает психолог.
Любая бытовая либо личная проблема может постепенно перерасти в крупную обиду и довести до состояния отчаяния даже весьма стойкую личность. Результатом становится обострение отношений и резкий всплеск эмоций в наименее подходящий момент. Замалчивание может спровоцировать разрыв отношений, а ссора может поменять положение в лучшую сторону. Важно провести обсуждение до того, как проблема достигла положения невозврата.
Усугубляет ситуацию то, что люди в близких отношениях открываются друг другу. При этом партнер в злости может «ударить по больному». Такая ситуация способна уничтожить доверие. В ссоре нужно обсуждать проблему, а не пытаться оскорбить и уязвить оппонента. Эту ошибку делают зачастую те, кто слишком долго копил злость в себе.
Автор: Валерий Антонов