В Сеть утекли шпионские снимки фастбэка Hyundai i30 N
В Сеть утекли шпионские снимки «заряженного» фастбэка Hyundai i30 N. Новинка находится на ранней стадии тестирования и спрятана под плотную камуфляжную пленку.
Hyundai i30 N получил покатую крышу, плавно спускающуюся на крышку багажного отделения, выхлопную трубу от хэтчбека и горизонтальные задние фары. Под капотом модели, вероятно, расположится 4-цилиндровый турбированный агрегат объемом на 2 литра, способный генерировать отдачу в 247 «лошадей». При оплате пакета Performance Pack мощность двигателя можно увеличить до 271 л.с. Пару мотору составит 6-МКПП с пятью разными режимами езды.
Первую сотню Hyundai i30 N в базе берет за 6,4 секунды при максимальном разгоне до 250 км/час. Скорость ограничена электроникой. Предположительно, презентация состоится ближе к концу года.
Ранее концерн вывел на тесты полноразмерный внедорожник.
Hyundai i30 N получил покатую крышу, плавно спускающуюся на крышку багажного отделения, выхлопную трубу от хэтчбека и горизонтальные задние фары. Под капотом модели, вероятно, расположится 4-цилиндровый турбированный агрегат объемом на 2 литра, способный генерировать отдачу в 247 «лошадей». При оплате пакета Performance Pack мощность двигателя можно увеличить до 271 л.с. Пару мотору составит 6-МКПП с пятью разными режимами езды.
Первую сотню Hyundai i30 N в базе берет за 6,4 секунды при максимальном разгоне до 250 км/час. Скорость ограничена электроникой. Предположительно, презентация состоится ближе к концу года.
Ранее концерн вывел на тесты полноразмерный внедорожник.
Автор: Джанабилова Татьяна П