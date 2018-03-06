Московское метро станет в два раза длиннее к 2025 году
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 марта, рассказал о планах по расширению столичного метро. По словам градоначальника, общая протяженность линий подземки может вырасти в два раза к 2025 году.
Недавно Собянин посетил электродепо «Владыкино», находящееся на Серпуховско-Темирязевской ветке. Он рассказал, что с учетом МЦК возрастет и число станций.
Столичную подземку также ждут качественные изменения. По словам мэра, в ближайшие три года на рельсы встанут 1600 новых вагонов «Москва». Вместе с ними доля современных составов в парке метрополитена превысит 65%.
Изменения коснутся не только пассажиров, но и сотрудников московской подземки. Собянин анонсировал строительство и реконструкцию свыше 15-ти депо, где будут созданы максимально комфортные условия для работы и отдыха. Кроме этого, с 1 июля заработные платы всех сотрудников метрополитена вырастут на 4%.
Недавно Собянин посетил электродепо «Владыкино», находящееся на Серпуховско-Темирязевской ветке. Он рассказал, что с учетом МЦК возрастет и число станций.
Столичную подземку также ждут качественные изменения. По словам мэра, в ближайшие три года на рельсы встанут 1600 новых вагонов «Москва». Вместе с ними доля современных составов в парке метрополитена превысит 65%.
Изменения коснутся не только пассажиров, но и сотрудников московской подземки. Собянин анонсировал строительство и реконструкцию свыше 15-ти депо, где будут созданы максимально комфортные условия для работы и отдыха. Кроме этого, с 1 июля заработные платы всех сотрудников метрополитена вырастут на 4%.
Автор: Валерия Орлова