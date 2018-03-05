Фанаты похвалили 62-летнюю Ларису Долину за появившееся чувство вкуса
62-летняя джазовая певица появилась на концерте Ани Лорак под названием «Дива» и удивила фанатов своим новым образом. Многие поклонники в комментариях под опубликованным постом в соцсети Instagram похвалили постаревшую артистку за чувство вкуса.
Для мероприятия Лариса Долина выбрала длинную юбку и темную блузку, а также черную куртку. Свой оригинальный образ знаменитость дополнила крупными серьгами и объемной сумкой. Поклонники заметили, что исполнительница не стала наносить большое количество косметических средств и делать прически. Вместо этого она просто распустила свои светлые волосы. Артистке приходится делать макияж только перед выступлениями на сцене.
В микроблоге Лариса Долина рассказала о впечатлениях от просмотренного концерта Ани Лорак. Шоу «Дива» джазовая звезда назвала потрясающим и открывшим ей много нового. Мероприятие показало работу одной «хрупкой женщины». В конце текста певица поблагодарила коллегу по цеху за приятные эмоции. Фанаты же больше обратили внимание на внешний вид артистки и похвалили за чувство вкуса при выборе одежды.
Ранее поклонники раскритиковали наряд Долиной на юбилее Зайцева.
Для мероприятия Лариса Долина выбрала длинную юбку и темную блузку, а также черную куртку. Свой оригинальный образ знаменитость дополнила крупными серьгами и объемной сумкой. Поклонники заметили, что исполнительница не стала наносить большое количество косметических средств и делать прически. Вместо этого она просто распустила свои светлые волосы. Артистке приходится делать макияж только перед выступлениями на сцене.
В микроблоге Лариса Долина рассказала о впечатлениях от просмотренного концерта Ани Лорак. Шоу «Дива» джазовая звезда назвала потрясающим и открывшим ей много нового. Мероприятие показало работу одной «хрупкой женщины». В конце текста певица поблагодарила коллегу по цеху за приятные эмоции. Фанаты же больше обратили внимание на внешний вид артистки и похвалили за чувство вкуса при выборе одежды.
Ранее поклонники раскритиковали наряд Долиной на юбилее Зайцева.
Автор: Татьяна Кравченко