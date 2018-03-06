Monster Hunter: World стала самой успешной игрой в истории Capcom
Представители Capcom огласили показатели общих продаж игры Monster Hunter: World, которые, по состоянию на 5 марта, достигли 7,5 миллионов проданных копий. Таким образом, вышеуказанный гейм стал самым успешным в истории Capcom.
Специфика японского рынка, которая заключается в популярности для геймеров портативных систем, отодвигая на второй план стационарные консоли, не сыграла существенной роли. Статистические данные говорят о том, что каждый пятый владелец PS4 заинтересовался игрой Monster Hunter: World, превзойдя все имеющие покузатели популярности в истории франшизы.
Данный гейм вырвался вперед, оставив позади Resident Evil 5, которой было продано 7,3 миллионов копий. Что касается общего показателя продаж игр Monster Hunter, то с 2004 года он превзошел 45 миллионов экземпляров.
Специфика японского рынка, которая заключается в популярности для геймеров портативных систем, отодвигая на второй план стационарные консоли, не сыграла существенной роли. Статистические данные говорят о том, что каждый пятый владелец PS4 заинтересовался игрой Monster Hunter: World, превзойдя все имеющие покузатели популярности в истории франшизы.
Данный гейм вырвался вперед, оставив позади Resident Evil 5, которой было продано 7,3 миллионов копий. Что касается общего показателя продаж игр Monster Hunter, то с 2004 года он превзошел 45 миллионов экземпляров.
Автор: Татьяна Свиридова