Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Мисс Земля»
Стало известно, кого именно отправят представлять Россию на конкурс под названием «Мисс Земля». В интернациональном мероприятии, которое будет проводиться на Филиппинах осенью этого года, страну представит обладательница звания «Мисс Нижний Новгород».
Кандидатка Дарья Картышова является призёром «Красы России».
«Она стала лучшей в конкурсной номинации, сумела впечатлить всех собственной подготовкой, дружелюбностью, нарядами», — отметили организаторы конкурса.
Картышова стала получателем почётного титула «Мисс Земля» при участии в мероприятии «Краса России». В ноябре 2017-го титул «Мисс Вселенная» получила Нел-Питерс, представлявшая ЮАР.
Кандидатка Дарья Картышова является призёром «Красы России».
«Она стала лучшей в конкурсной номинации, сумела впечатлить всех собственной подготовкой, дружелюбностью, нарядами», — отметили организаторы конкурса.
Картышова стала получателем почётного титула «Мисс Земля» при участии в мероприятии «Краса России». В ноябре 2017-го титул «Мисс Вселенная» получила Нел-Питерс, представлявшая ЮАР.
Автор: Валерий Антонов