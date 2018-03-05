«Нива» перелетела через отбойник после ДТП с «Жигулями» на КАД в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на КАД в результате ДТП «Жигули» выкинули «Ниву» за отбойник. Инцидент произошел в понедельник, 5 февраля.
Сообщается, что оба отечественных автомобиля не смогли разминуться на заезде на КАД со стороны Выборгского шоссе. По информации очевидцев, произошло столкновение ВАЗ-2117 и «Нивы». Последнее транспортное средство от сильного удара перелетела за отбойник.
О погибших и пострадавших информация отсутствуют. Очевидцы не видели скорой на месте аварии.
Сообщается, что оба отечественных автомобиля не смогли разминуться на заезде на КАД со стороны Выборгского шоссе. По информации очевидцев, произошло столкновение ВАЗ-2117 и «Нивы». Последнее транспортное средство от сильного удара перелетела за отбойник.
О погибших и пострадавших информация отсутствуют. Очевидцы не видели скорой на месте аварии.
Автор: Валерия Орлова