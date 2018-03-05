«АвтоВАЗ» увеличил продажи машин по итогам февраля на 37%
Крупнейший автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» увеличил продажи своих машин по итогам февраля сразу на 37%, доведя показатель до 27 401 единиц. Сведения предоставила пресс-служба компании.
За первые два месяца «АвтоВАЗу» удалось реализовать 48 406 автомобилей марки Lada. Годом ранее продажи были ниже на 33,2%. Самым востребованным транспортным средством по-прежнему остается Vesta – 8456 единиц (+65,8%). Таких показателей производитель не добивался за все время существования модели.
На втором месте с 6861 проданными автомобилями оказалась Granta (+30,4%). Замыкает тройку лидеров Lergus – 3142 единиц (+76,3%).
Ранее «АвтоВАЗ» представил обновленную Granta.
За первые два месяца «АвтоВАЗу» удалось реализовать 48 406 автомобилей марки Lada. Годом ранее продажи были ниже на 33,2%. Самым востребованным транспортным средством по-прежнему остается Vesta – 8456 единиц (+65,8%). Таких показателей производитель не добивался за все время существования модели.
На втором месте с 6861 проданными автомобилями оказалась Granta (+30,4%). Замыкает тройку лидеров Lergus – 3142 единиц (+76,3%).
Ранее «АвтоВАЗ» представил обновленную Granta.
Автор: Джанабилова Татьяна П