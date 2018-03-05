Любовь Толкалина раскрыла причину развода с Егором Кончаловским
Любовь Толкалина редко раскрывает подробности своего развода с Егором Кончаловским, с которым прожила вместе 20 лет и воспитала дочь. Сейчас актриса называет свое неосознанное отношение к семье причиной их расставания.
Любовь Толкалина сама решила объявить Егору Кончаловскому о желании прекратить отношения. Российская исполнительница пришла к этому после того, как узнала, что режиссер станет во второй раз отцом. Знаменитость относилась к семье не очень серьезно, поэтому оставляла старшую дочь с няней. Сейчас же она понимает необходимость внимания к ребенку. По словам артистки, нужно было везде «таскать с собой» девочку. 17-летняя Мария воспитывалась другими людьми, пока родители находились на работе.
Сейчас дочь Любови Толкалиной находится в переходном возрасте. Егор Кончаловский часто обращается к бывшей супруге за советом, а она к нему – за помощью. Звезда отечественного кинематографа придерживается мнения, что они смогли получили качества, которых не хватало в их браке. Из-за эгоизма людей любовь перерастает в хищничество, а на самом деле «бесконечностью» является дружба.
Ранее Любовь Толкалина прочитала молитвы в соцсети Instagram.
Любовь Толкалина сама решила объявить Егору Кончаловскому о желании прекратить отношения. Российская исполнительница пришла к этому после того, как узнала, что режиссер станет во второй раз отцом. Знаменитость относилась к семье не очень серьезно, поэтому оставляла старшую дочь с няней. Сейчас же она понимает необходимость внимания к ребенку. По словам артистки, нужно было везде «таскать с собой» девочку. 17-летняя Мария воспитывалась другими людьми, пока родители находились на работе.
Сейчас дочь Любови Толкалиной находится в переходном возрасте. Егор Кончаловский часто обращается к бывшей супруге за советом, а она к нему – за помощью. Звезда отечественного кинематографа придерживается мнения, что они смогли получили качества, которых не хватало в их браке. Из-за эгоизма людей любовь перерастает в хищничество, а на самом деле «бесконечностью» является дружба.
Ранее Любовь Толкалина прочитала молитвы в соцсети Instagram.
Автор: Татьяна Кравченко