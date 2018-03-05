Астрономы впервые увидели, как звезда-вампир "ворует" материю у соседки
Европейская рентгеновская обсерватория INTEGRAL впервые зафиксировала то, как нейтронная звезда-вампир «ворует» материю о «соседа». Последним выступает престарелый красный гигант. Материалы исследования обнародованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
По словам ученых, подобные случаи можно объяснить тем, что каждое светило в двойной системе имеет свою сферу влияния. В науке она называется полость Роша. Пульсары обладают огромной плотностью и массой. В связи с этим зона притяжения «соседа» сжимается до размеров, которые меньше, чем объем самой звезды.
Вспышка «вампиризма» произошла в созвездии Змееносца. Там находится довольно крупный и в то же время спокойный красный гигант. В принципе он не может порождать настолько сильные рентгеновские излучения. После изучения спектра и поляризации вспышек ученые увидели нейтронную звезду с кодовым названием IGR J17329-2731. Физические свойства обоих небесных тел противоречат друг другу.
В частности, последняя имеет очень мощное магнитное поле, а данный факт является характерным параметром пульсаров. При этом нейтронная звезда способна совершить один оборот вокруг своей оси за два часа. По словам ученых, соответствующий факт говорит о ее немолодом возрасте.
По словам ученых, подобные случаи можно объяснить тем, что каждое светило в двойной системе имеет свою сферу влияния. В науке она называется полость Роша. Пульсары обладают огромной плотностью и массой. В связи с этим зона притяжения «соседа» сжимается до размеров, которые меньше, чем объем самой звезды.
Вспышка «вампиризма» произошла в созвездии Змееносца. Там находится довольно крупный и в то же время спокойный красный гигант. В принципе он не может порождать настолько сильные рентгеновские излучения. После изучения спектра и поляризации вспышек ученые увидели нейтронную звезду с кодовым названием IGR J17329-2731. Физические свойства обоих небесных тел противоречат друг другу.
В частности, последняя имеет очень мощное магнитное поле, а данный факт является характерным параметром пульсаров. При этом нейтронная звезда способна совершить один оборот вокруг своей оси за два часа. По словам ученых, соответствующий факт говорит о ее немолодом возрасте.
Автор: Валерия Орлова