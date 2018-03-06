Дженнифер Лопес подверглась критике фанатов за слишком накачанные мышцы рук
Известная певица и актриса Дженнифер Лопес решила пожелать доброго утра своим поклонникам, прикрепив к публикации снимок в белоснежном платье. Фанаты обратили внимание на слишком накачанные мышцы рук знаменитости и высказали критические замечания в комментариях под снимком.
На фото Дженнифер Лопес запечатлена в обтягивающем белом платье, демонстрирующем идеальную фигуру звезды. Певица позировала с поднятой рукой, показывая подписчикам объемные мышцы рук. Несмотря на вероятные ожидания Лопес о множестве похвальных комментариев, фолловеры раскритиковали звезду.
Публика осталась недовольна тем, что накачанные руки портят ее «кукольную» внешность, так как звезда перестаралась с нагрузками в спортзале. Другие же остались удовлетворены снимком, отметив, что Дженнифер Лопес является примером для множества женщин, усердно трудясь и совершенствуя свое тело.
На фото Дженнифер Лопес запечатлена в обтягивающем белом платье, демонстрирующем идеальную фигуру звезды. Певица позировала с поднятой рукой, показывая подписчикам объемные мышцы рук. Несмотря на вероятные ожидания Лопес о множестве похвальных комментариев, фолловеры раскритиковали звезду.
Публика осталась недовольна тем, что накачанные руки портят ее «кукольную» внешность, так как звезда перестаралась с нагрузками в спортзале. Другие же остались удовлетворены снимком, отметив, что Дженнифер Лопес является примером для множества женщин, усердно трудясь и совершенствуя свое тело.
Автор: Татьяна Свиридова