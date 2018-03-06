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В 2018 году более 40% всех поставок придется на полноэкранные панели для смартфонов
Полноэкранные панели на сегодня считаются стандартом для смартфонов топ-сегмента. Эксперты китайской компании All View Cloud утверждают, что в 2018 году более 40% поставок придется именно на устройства с огромным дисплеем, покрывающим всю лицевую часть гаджета.

В 2018 году более 40% всех поставок придется на полноэкранные панели для смартфонов


Разработчики мобильных аппаратов оснащают полноэкранными панелями не только топ-версии смартфонов, где изначально встречались подобные стандарты, но и бюджетные модели низкого и среднего класса. В среднем размер дисплея будет составлять 5,6 дюймов, и такие полноэкранные устройства в текущем году составят основную массу поставляемой на рынки продукции.

Многие передовые компании наращивают производство данных комплектующих для смартфонов. Южнокорейский гигант Samsung Display, например, за 2017 год выпустил 136 млн панелей, фирма Tianma Micro-electronics предоставила на рынок 23 млн единиц, а AU Optronics - 13 млн штук. Большинство из полноэкранных дисплеев относится к типу AMOLED, несколько меньше - к LTPS.

Ранее сообщалось, что Alcatel выводит на рынок линейку бюджетных смартфонов с экраном 18:9.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 02:00
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