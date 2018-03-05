«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов
Российский «Газпром» уведомил украинский «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения договоров, заключенных на транзит газа. Дело рассмотрит Стокгольмский арбитражный суд. Сведения предоставил глава энергетической компании Алексей Миллер.
Неделю назад арбитраж рассмотрел спор между компаниями и постановил взыскать с «Газпрома» более 4,6 млрд долларов в виде компенсации за сниженные поставки голубого топлива, идущего через территорию Украины. За вычетом суммы, ранее присужденной российской компании, обязательства ответчика составили 2,56 млрд долларов. «Газпром» остался недоволен решением суда и заявил о намерении разорвать отношения с «Нафтогазом».
«Рассматривая дело, суд встал на сторону Украины из-за ухудшающейся экономической обстановки, но мы не намерены решать чужие проблемы, поэтому отказываемся сотрудничать с «Нафтогазом», - рассказал Миллер.
Ранее «Газпром» спрогнозировал потребность Европы в газе.
Неделю назад арбитраж рассмотрел спор между компаниями и постановил взыскать с «Газпрома» более 4,6 млрд долларов в виде компенсации за сниженные поставки голубого топлива, идущего через территорию Украины. За вычетом суммы, ранее присужденной российской компании, обязательства ответчика составили 2,56 млрд долларов. «Газпром» остался недоволен решением суда и заявил о намерении разорвать отношения с «Нафтогазом».
«Рассматривая дело, суд встал на сторону Украины из-за ухудшающейся экономической обстановки, но мы не намерены решать чужие проблемы, поэтому отказываемся сотрудничать с «Нафтогазом», - рассказал Миллер.
Ранее «Газпром» спрогнозировал потребность Европы в газе.
Автор: Джанабилова Татьяна П