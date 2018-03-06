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Спасение слепой акулы из смертельной ловушки попало на видео
Австралийские ныряльщики спасли от смерти акулу. Они вытащили из её рта рыболовный крючок.

Спасение слепой акулы из смертельной ловушки попало на видео


Рыбу спасли при проведении уборки бухты в городе Вуллонгонг. Дайверы обнаружили небольшую акулу на мелководье. Слепая рыба попалась на леску, а также запуталась ламинарии на дне. Освобождение потребовало некоторого времени. При этом она несколько раз нанесла своему спасителю укусы.

В результате приложенных усилий спасти акулу всё-таки удалось. Видео опубликовало зарубежное издание. Спстели отметили, что акула выглядела уставшей. Дайверы выразили уверенность, что без помощи акула бы погибла. Ныряльщики намерены убирать бухту ежемесячно.

Фридайвинг представляет собой механизм подводного плавания без акваланга с задержкой дыхания. Самые опытные ныряльщики могут погружаться на глубину свыше 100 метров и пребывать под водой на протяжении около 10 минут.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:16
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