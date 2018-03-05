В Австралии мать организовала изнасилование собственной дочери
В Австралии мать организовала изнасилование собственной 16-летней дочери, а затем курила сигарету во время полового контакта пострадавшей и мужчины. Женщину осудили только через 10 лет после случившегося к 4 годам тюремного заключения.
О произошедшем преступлении рассказала сама изнасилованная девушка. 26-летняя австралийка уже родила своих детей. До этого она не была уверена в своих силах, чтобы заявить о противозаконных действиях со стороны матери и неизвестного мужчины. По имеющимся данным, родительница устроила с дочкой «девчачье путешествие» и напоила ее. После этого она отвела несовершеннолетнюю в отель, где в номере ее ждал «любовник».
Во время изнасилования мать сидела за дверью и выкуривала сигареты. Спустя годы женщина призналась в преступлении по телефону. Пострадавшая австралийка записала разговор на диктофон и предоставила материалы правоохранителям. Суд признал местную жительницу виновной в совершении противозаконного деяния и приговорил ее к 4 годам тюрьмы.
Ранее в России отец изнасиловал свою 6-летнюю дочь.
О произошедшем преступлении рассказала сама изнасилованная девушка. 26-летняя австралийка уже родила своих детей. До этого она не была уверена в своих силах, чтобы заявить о противозаконных действиях со стороны матери и неизвестного мужчины. По имеющимся данным, родительница устроила с дочкой «девчачье путешествие» и напоила ее. После этого она отвела несовершеннолетнюю в отель, где в номере ее ждал «любовник».
Во время изнасилования мать сидела за дверью и выкуривала сигареты. Спустя годы женщина призналась в преступлении по телефону. Пострадавшая австралийка записала разговор на диктофон и предоставила материалы правоохранителям. Суд признал местную жительницу виновной в совершении противозаконного деяния и приговорил ее к 4 годам тюрьмы.
Ранее в России отец изнасиловал свою 6-летнюю дочь.
Автор: Татьяна Кравченко