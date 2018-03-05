Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Настасья Самбурская "раздвинула ноги" в поисках мужа
Настасья Самбурская показала фанаткам верный способ найти мужа. Соответствующий пост новая ведущая программы "Ревизорро" разместила в микроблоге Instagram.

Настасья Самбурская "раздвинула ноги" в поисках мужа


Самбурская пополнила свою коллекцию фотографий, продемонстрировав оригинальный кадр, на котором лежит на шезлонге на животе в мини-купальнике. Ноги актрисы широко раздвинуты в разные стороны. Скорее всего, данная поза позволяет звезде лучше загореть в труднодоступных местах. В комментарии героиня "Универа" написала: "Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения, но вы никогда не забудете увиденное".

Настасья Самбурская "раздвинула ноги" в поисках мужа


Не все поклонники восприняли шутку с эротическим подтекстом, отругав кумира за неподобающее поведение. Для многих такие снимки считаются интимными, особенно для замужних дам, поэтому очередной безумный поступок артистки не нашел одобрения.

Ранее Самбурская показала подтянутую фигуру.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 16:53
Читайте также
Минфин РФ намерен расширить функции ломбардов в
В Сети набирает популярность видео о псе в
В Коми за выплатой пособия за первого ребенка
Павел Дацюк передал монастырю собственную золотую
Сборная Бразилии потребовала 600 кг льда, арбузы
Эксперт: Страны Балтии и Польша вредят отношениям
Собчак ушла с переговоров о дебатах вслед за
«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры
ЕС продлил на 1 год санкции против Януковича и 12
В Москве волонтеры собирают средства на лечение
Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам
Россиянин предложил штрафовать владельцев собак
Добавление комментария
Последние новости
05.03, 22:45 Ученые нашли способ предотвратить смерть мозга
05.03, 22:30 Минфин РФ намерен расширить функции ломбардов в новом
05.03, 22:15 Любовь Толкалина раскрыла причину развода с Егором
05.03, 22:00 «АвтоВАЗ» увеличил продажи машин по итогам февраля на 37%
05.03, 21:46 Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой
05.03, 21:30 Астрономы впервые увидели, как звезда-вампир "ворует"
05.03, 21:13 Музыкант Илай Бишоп поставил рекорд по хлопанью в ладоши
05.03, 21:00 В Сети набирает популярность видео о псе в упряжке и его
05.03, 20:55 Фанаты похвалили 62-летнюю Ларису Долину за появившееся
05.03, 20:47 В Сеть утекли шпионские снимки фастбэка Hyundai i30 N
05.03, 20:40 Российские биологи нашли способ "отложить" клеточную
05.03, 20:32 ID Finance разработал систему идентификации человека по
05.03, 20:28 В Витебске пьяный эксгибиционист показывал половые
05.03, 20:25 Mercedes представила ТОП-5 функций своих авто
05.03, 20:21 Vkworld готовит к выпуску гибкий OLED-дисплей с
05.03, 20:18 Google назвал основные интернет-привычки россиян
05.03, 20:11 Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин показал фанатам
05.03, 20:07 Ольга Бузова после гастролей осталась ни с чем
05.03, 20:02 В Коми за выплатой пособия за первого ребенка обратились
05.03, 20:00 Ученые: Успех и богатство зависят от удачи