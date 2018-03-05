Настасья Самбурская "раздвинула ноги" в поисках мужа
Настасья Самбурская показала фанаткам верный способ найти мужа. Соответствующий пост новая ведущая программы "Ревизорро" разместила в микроблоге Instagram.
Самбурская пополнила свою коллекцию фотографий, продемонстрировав оригинальный кадр, на котором лежит на шезлонге на животе в мини-купальнике. Ноги актрисы широко раздвинуты в разные стороны. Скорее всего, данная поза позволяет звезде лучше загореть в труднодоступных местах. В комментарии героиня "Универа" написала: "Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения, но вы никогда не забудете увиденное".
Не все поклонники восприняли шутку с эротическим подтекстом, отругав кумира за неподобающее поведение. Для многих такие снимки считаются интимными, особенно для замужних дам, поэтому очередной безумный поступок артистки не нашел одобрения.
Ранее Самбурская показала подтянутую фигуру.
Самбурская пополнила свою коллекцию фотографий, продемонстрировав оригинальный кадр, на котором лежит на шезлонге на животе в мини-купальнике. Ноги актрисы широко раздвинуты в разные стороны. Скорее всего, данная поза позволяет звезде лучше загореть в труднодоступных местах. В комментарии героиня "Универа" написала: "Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения, но вы никогда не забудете увиденное".
Не все поклонники восприняли шутку с эротическим подтекстом, отругав кумира за неподобающее поведение. Для многих такие снимки считаются интимными, особенно для замужних дам, поэтому очередной безумный поступок артистки не нашел одобрения.
Ранее Самбурская показала подтянутую фигуру.
Автор: Джанабилова Татьяна П