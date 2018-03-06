Эксперты выполнили тест-драйв универсала Mercedes-AMG E63 S Wagon 2018 года
Эксперты авторитетного автомобильного издания выполнили тест-драйв универсала Mercedes-AMG E63 S Wagon 2018 года выпуска. Автомобиль назван самым быстрым среди других моделей S-класса.
Универсал Mercedes-AMG E63 Wagon предлагается покупателям в 2018 году исключительно в комплектации S. Автомобиль получил название «hot-V» из-за V8 с турбонаддувом. Мощность установки достигает 603 лошадиных сил при крутящем моменте в 627 Нм, а авто выпускается с системой полного привода 4Matic. В паре с двигателем работает девятиступенчатая коробка «автомат». Более того, модель E63 S включает в себя множество выбираемых программ, среди которых режим гонки AMG, управление запуском и режим дрейфа с задним приводом. Разгон от нуля до 60 миль занимает около трех секунд.
В особенности Mercedes-AMG E63 Wagon входит шумоизоляция, вместительность для крупных грузов и комфортабельные сидения в салоне. Базовая комплектация универсала оценена в 107 тысяч 945 долларов, а стоимость включает панорамную крышу, многоцветное освещение и 13 мощных динамиков системы Burmester.
Универсал Mercedes-AMG E63 Wagon предлагается покупателям в 2018 году исключительно в комплектации S. Автомобиль получил название «hot-V» из-за V8 с турбонаддувом. Мощность установки достигает 603 лошадиных сил при крутящем моменте в 627 Нм, а авто выпускается с системой полного привода 4Matic. В паре с двигателем работает девятиступенчатая коробка «автомат». Более того, модель E63 S включает в себя множество выбираемых программ, среди которых режим гонки AMG, управление запуском и режим дрейфа с задним приводом. Разгон от нуля до 60 миль занимает около трех секунд.
В особенности Mercedes-AMG E63 Wagon входит шумоизоляция, вместительность для крупных грузов и комфортабельные сидения в салоне. Базовая комплектация универсала оценена в 107 тысяч 945 долларов, а стоимость включает панорамную крышу, многоцветное освещение и 13 мощных динамиков системы Burmester.
Автор: Татьяна Свиридова